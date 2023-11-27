Yüksek kesimlerde tüm yollar açık

Kocaeli’de karla mücade ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde çalışma yaparak, muhtemel olumsuzlukların önüne geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısı ile hafta sonu Kocaeli’de etkisini gösteren fırtınanın yanı sıra yüksek kesimlerde de kar yağışı görüldü. Cumartesi gece yarısından itibaren nöbet listesi oluşturan ve önlem alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler karla mücadele çalışmaları çerçevesinde yollarda kapanma, buzlanma olmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları ile yolları sürekli açık tuttu. Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yüksek kesimlerde yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı.