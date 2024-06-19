Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı.

Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb