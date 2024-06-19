Yunanistan sınırında 19 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı.
Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden yasa dışı yollardan Yunanistan’a gitmeye çalışan 19 düzensiz göçmen sınırda yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Meriç ilçesi Adasarhanlı köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.