Yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimler ile Marmara’nın parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 4 ila 6 derece artacak. Rüzgarın genellikle güney, güney kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu (Yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi bekleniyor.) 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20

Adana: Az bulutlu ve açık 20

Antalya: Az bulutlu ve açık 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 12

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 11

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 15