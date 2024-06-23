Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Hatay, Hakkari çevreleri, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri, Van’ın güney ve doğu ilçeleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 28

İzmir: Az bulutlu ve açık 32

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42