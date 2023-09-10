Yuvacık Barajı'na 4 şeritli yol ile ulaşım

Yuvacık Barajı’na ulaşımın sağlandığı Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi 2 gidiş 2’de geliş olmak üzere 4 şeride çıkarılıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yuvacık Barajı’na ulaşımın sağlandığı Başiskele Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin duble yol yapılması için hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler üstyapı çalışmaları çerçevesinde terasman, tretuvar kaldırım ve taş duvar imalatları ile pmt ve binder asfalt serim çalışmaları yapıyor. 10 bin metreküp taş duvar imalatının yapılacağı 2,5 kilometre uzunluğundaki cadde, 2 gidiş 2’de geliş olmak üzere dö4 rt şeride çıkarılıyor.

Caddede ayrıca menfez ve 10 bin metreküp taş duvar, 12 bin 750 metrekare parke, 16 bin 500 metre de bordür imalatları yapılıyor. Baştan aşağı üstyapısı yenilerek 4 şeride çıkarılacak Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde 17 bin ton plent miks temel, 9 bin 375 ton binder asfalt ve 6 bin 250 tonda aşınma asfaltı serimi yapılacak.