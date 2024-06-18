Zabıta ekipleri bayramda tedbirleri sıkı tutuyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramında da tedbirleri sıkı tutuyor.

Zabıta ekipleri bayramda tedbirleri sıkı tutuyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramında da tedbirleri sıkı tutuyor.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramında tedbirleri elden bırakmayarak nöbetçi olarak faaliyet gösteren; pastane, fırın gibi üretim yerlerini denetleyerek hijyen konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

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Aynı zamanda fiyat, son kullanma tarihi gibi denetimleri de kontrol eden ekipler huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmek için tedbirleri sıkı tuttuklarının altını çizdi.