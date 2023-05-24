Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 3 - DG Sivasspor: 0 (Maç sonucu)
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali rövanşında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor'u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali rövanşında Fenerbahçe, sahasında DG Sivasspor’u 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Attila Szalai’nin savunma arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Michy Batshuayi’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural’ın müdahalesinin ardından üst direğe çaparak oyun alanına geri geldi.
47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, önce İrfan Can Kahveci ardından Arda Güler ile verkaç yaparak ceza sahasına girdi. Ferdi’nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ali Şaşal Vural topu kurtardı. Pozisyonun devamında Arda Güler’in vuruşunda Ali Şaşal tekrar topu çıkardı. Dönen topta Ferdi Kadığlu, yaptığı vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0
58. dakikada Enner Valencia, savunmayı çalımlayarak sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Michy Batshuayi yaptığı düzgün vuruşla direk dibinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
74. dakikada Enner Valencia’nın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı.
85. dakikada Michy Batshuayi’nin sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topta Joshua King yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0
Stat: Ülker
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Serkan Ok xx
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx, Ferdi Kadıoğlu xxx, Samet Akaydin xx, Attila Szalai xxx, Luan Peres xx, Willian Arao xx (İsmail Yüksek dk. 90+4 ?), Miha Zajc xx (Mert Hakan Yandaş dk. 90 ?), İrfan Can Kahveci xx (Diego Rossi dk. 75 x), Arda Güler xxx, Michy Batshuayi xxx (Jayden Oosterwolde dk. 90 ?), Enner Valencia xxx (Joshua King dk. 75 xx)
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Joao Pedro, Miguel Crespo
Teknik Direktör: Jorge Jesus
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Robin Yalçın xx (Alaaddin Okumuş dk. 77 x), Caner Osmanpaşa xx, Dimitrios Goutas xx, Uğur Çiftçi xx, Isaac Cofie x (Mustapha Yatabare dk. 77 x), Samuel Saiz x (Clinton Njie dk. 64 x), Fredrik Ulvestad xx, Charilaos Charisis x (Hakan Arslan dk. 64 x), Max Gradel x (Ahmed Musa dk. 38 x), Leke James xx
Yedekler: Muammer Yıldırım, Samba Camara, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Mehmet Albayrak
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Ferdi Kadıoğlu (dk. 47), Michy Batshuayi (dk. 58), Joshua King (dk. 85) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Charilaos Charisis, Isaac Cofie (DG Sivasspor)