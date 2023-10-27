'Cumhuriyet ve Biz' sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde "Cumhuriyet ve Biz-7" isimli resim sergisi açıldı. 61 eserin yer aldığı sergi, sanatseverlerden de tam not aldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kocaeli Şubesinin "Cumhuriyet ve Biz - 7" isimli resim sergisi İzmit Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi’nde sanatseverlere kapılarını açtı. Sanatçı Filiz Altuğ Kaya koordinatörlüğünde 53 katılımcıyla gerçekleşen ve bünyesinde 61 eser bulunduran sergi, 5 Kasım tarihine kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve devrimlerini konu alan eserlerde 6 aylık bir süreçte oluşturulmuş yağlı boya, akrilik boya, sulu boya, heykel, seramik ve fotoğraf gibi farklı teknikte eserler bulunuyor.

"Sanatın olduğu yerde kavga, küskünlük, şiddet olmaz"

"Vatanımıza, bayrağımıza, sınırlarımıza hep birlikte sahip çıkacağız" diyen İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, "En büyük sahip çıkma yollarından biri de sanat. Sanat iyileştiricidir, sanat barışçıdır. Sanatın olduğu yerde kavga, küskünlük, şiddet olmaz. Serginin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sanatçılarımıza, ÇYDD’ye ve tüm katılımcılara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

ÇYDD Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez ise konuşmasında, "Bu ülke kolay kurulmadı. Cumhuriyet bir zaferdir, umut, azim ve kararlılıktır. Hepimiz ikinci yüzyıla aynı kararlılık ve azimle giriyoruz. Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Sergiye destek veren tüm sanatçılarımıza, başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e, İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne ve sanatı destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.