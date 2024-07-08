2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

2024-2025 sezonu Süper Lig fikstürü 11 Temmuz'da çekilecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin 11 Temmuz Perşembe günü çekileceği açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstür çekimi 11 Temmuz 2024 Perşembe günü Riva’da gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu’dan yapılan açıklamada fikstür çekiminin, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu’nda saat 14.00’te başlayacağı, Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapılacağı aktarıldı.

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Süper Lig’de yeni sezon 9-10-11-12 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak.