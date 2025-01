Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 2025'e girmeden hemen önce yayınladığı beyanatta, “Her yeni yıl, daha güzel hedeflere yürümek, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bizlere bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı. Silivri’nin her köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmenin önemine değinen Başkan Balcıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

“Bir yılı daha geride bırakırken, Silivri’nin sokaklarından yükselen ses, ekin tarlalarımızın bereketli toprağından yayılan umut, her birinizin yüreğindeki sıcaklıkla birleşti ve 2024’ü, ilçemizin geleceğine dair yepyeni ışıklarla bezedi. Mahalle mahalle, sokak sokak dolaşırken, kimi zaman sevinçlerinize ortak oldum; kimi zaman da dertlerinize derman olmaya çalıştım. Hep birlikte aynı gökyüzünü paylaşmanın, aynı masalarda ekmeğimizi bölüşmenin ve aynı toprağın bereketine inanmanın birleştirici gücünü her gün biraz daha derinden hissettik.

Tarımsal kalkınmayı desteklemek, çocukları ve gençleri yarınlara hazırlamak için durmadan çalıştıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, vatandaşların huzurla yaşadığı, çocukların mutlulukla büyüdüğü bir Silivri inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışacaklarını vurguladı.

"'Biz' olmanın gücünü her adımda hissedelim"

2025 yılında tüm vatandaşlara kucak açacaklarını belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle ekledi:

"Şimdi yeni bir yılın eşiğindeyiz. 2025’i, yepyeni umutlarla kucaklıyoruz. Her yeni yıl, daha güzel hedeflere yürümek, birlik ve beraberlik bağlarımızı güçlendirmek için bizlere bir fırsat sunuyor. Altyapı sorunlarımızı çözeceğiz, sokaklarımızı daha güvenli ve yaşanabilir kılacağız, gençlerimize sporla, sanatla dolu bir gelecek hazırlayacağız. Kadınlarımıza, çocuklarımıza, yaşlılarımıza, engelli kardeşlerimize kısacası her bir hemşehrimize kulağımızı ve gönlümüzü sonuna dek açmaya devam edeceğiz."

2025 yılının sağlık, bereket ve huzur getirmesini dileyen Başkan Balcıoğlu, yeni yılda da azimle yürümeye devam edeceklerini açıkladı. Yeni yılda da birlik ve beraberlik duygusunu her adımda hissetmeyi dileyen Başkan Balcıoğlu,

"Bu yeni yılda en büyük dileğim, kalplerimizin sevgiyle çarpması ve her zorluğu birlikte aşmamız. Komşuluğun, yardımlaşmanın, dayanışmanın değerini bir an olsun unutmadan, “Biz” olmanın gücünü her adımda hissedelim. 2025 yılı, Silivri’mize ve ülkemize sağlık, bereket ve huzur getirsin. Sevdiklerinize sarıldığınızda, umutlarınız tazelensin; attığınız her adımda geleceğe dair inancınız artsın.

Sizlerin teveccühü ve destekleriyle çıktığımız bu yolda, aynı azimle, aynı inançla yürümeye devam edeceğiz. Her bir hemşehrimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir 2025 diliyorum" diye kaydetti.