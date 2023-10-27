76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması sonuçlandı

Türkiye’nin en uzun soluklu sanat yarışmasında ödüller sahiplerini buluyor. Cumhuriyet’in 100. yılında katılımın yoğun olduğu 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nın bu yıl para ödülü toplam 380 bin lira olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, sanatı ve sanatçıları desteklemek, yeni eserlerin üretilmesine katkıda bulunarak farklı dallardan eserlerin bir arada sergilenmesini sağlamak üzere ilki 1939 yılında düzenlenen yarışmada bu sene resim, heykel, özgün baskı ve seramik kategorilerindeki toplam 11 esere ayrı ayrı 25 bin bin lira para ödülü ve başarı belgesi takdim edilecek. Devlet Resim ve Heykel Yarışmalarının 76’ncısında 35 eserden oluşan sergileme ödülünün sahipleri ise yine ayrı ayrı 3 bin lira ve katılım belgesi alacak.

Ödüle layık görülen sanatçılar

Yarışmanın başarı ödüllerine resim kategorisinde Şemsi Altaş, Emre Çalış, Derya Ülker; heykel kategorisinde Emine Erdağ, Ferit Yazıcı, Murat Bingöl; özgün baskı kategorisinde Nilgün Köseoğlu, Fatma Sevinç Bayraktar, Erkin İhsan Keskin ile seramik kategorisinde de Sercan Filiz ve Sevinç Köseoğlu Ulubatlı layık görüldü. Sergileme ödüllerini ise resimde Yusuf Ağraş, Murat Özbakır, Azize Kınalıoğlu, Ilgaz Gürün, Faruk Çelik, Ayşe Arife Gürpınar, Zeynep Merve Çiçek Mızrak, Mehmet Mete Başgu; heykelde Kemal Kahveci, Yağmur Kaya, Şebnem Keçeli, Aydın Sofu, Işık Gürel Keskinler, Uğur Bişirici, Dilek Toluyağ, Filiz Onat, Abdulvahap Uzunbay; özgün baskıda Muhammet Fatih Gök, Zehra Çiçek, Büşra Karaalp, Pınar Topsakal, Serhat Özaydın, Ayberk Balcı, Serdar Kul, Sezin Türk Kaya, Mehmet Ekiz, Elif Beyaz; seramikte Ayşe Serpil Kurt, Semiha Atabey, Ekrem Coşkun, Aylin Alkan, Ferit Cihat Sertkaya, Serkan Tok, Gizem Zehra Arslan ve Ekin Yüksel aldı.

Yarışmanın seçici kurulu tarafından belirlenen toplam 46 eserin sanatseverlerle buluşacağı sergi ile yarışmanın ödül töreni önümüzdeki günlerde Bakanlığın internet sitesinden duyurulacak.