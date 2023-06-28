Acemi kasaplar acile akın etti, kadınlar eşlerine taş çıkardı

Bursa’da Kurban Bayramı’nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı vatandaşlar kesim sırasında kendilerini yaraladı. Eşlerine yardım eden kadınlar ise, erkeklere taş çıkararak etleri parçaladı.

Bursa genelinde sabah saatlerinde bayram namazı sonrasında başlayan kurban kesimi sırasında çok sayıda vatandaş, hayvanların darbesi ya da bıçakla yaralandı. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da acemi kasaplar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Bazı kadınlar ise eşlerine yardım ederek erkeklere taş çıkardı.