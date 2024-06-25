Ağaçlık alanda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu

Esenyurt’ta ağaçlık alanda bulunan cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alanda gezen bir kişi, kadın cesedi görmesi üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri alanda çalışma başlatırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde kadının vücudunda darp izlerine rastlandı.

Kimliği belli oldu

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekiplerin yaptığı incelemede cenazenin Nurcan Tekdemir’e ait olduğu belirlendi. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonrası tespit edilecek.