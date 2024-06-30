Ahmet Can Uysal'ın 'Trakya'da Bir Liman Kenti: Selymbria' Kitabı İçin Söyleşi ve İmza Günü Düzenlendi

Geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve Silivri Belediyesi Kültür Müdürü Meral Türkmen Terlikçi de programa katılarak Ahmet Can Uysal'a günün anısına plaket takdim etti. Özcan Işıklar, Silivri'nin tarihi ve kültürel değerlerine olan katkılarından dolayı Uysal'ı tebrik etti.

Meral Türkmen Terlikçi ise konuşmasında, "Selymbria'nın tarihini ve kültürünü böylesine detaylı bir şekilde ele alan bu değerli eser için Ahmet Can Uysal'a teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerle Silivri'nin tarihi zenginliklerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyoruz" dedi.

Söyleşi sırasında Uysal, kitabın yazım sürecini ve Selymbria'nın Trakya tarihindeki önemini anlattı. Söyleşi sonrası gerçekleşen imza bölümünde katılımcılar, Uysal'a kitaplarını imzalatma fırsatı buldular.

Etkinlik, Silivri'nin tarihine ışık tutan bu önemli eserin tanıtımıyla sona erdi.