AKM'de 'Taht Oyunları' kahkahaya boğdu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinliklerinde sahnelenen 'Taht Oyunları' adlı çocuk oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu.

AKM'de 'Taht Oyunları' kahkahaya boğdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinliklerinde sahnelenen ‘Taht Oyunları’ adlı çocuk oyunu, izleyicileri kahkahaya boğdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Tiyatro Elif tarafından sahnelenen “Taht Oyunları” adlı çocuk oyunu ile devam etti. Adapazarı Kültür Merkezi’nde (AKM) gerçekleştirilen tiyatro gösterimine minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İzlerken öğreten, hayatı anlamlandıran ve oyun içinde verdiği mesajlarla izleyicileri düşündüren tiyatro, genel performansıyla minik sanatseverlerden büyük alkış aldı.

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