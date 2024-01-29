Ali Kuşçu Astronomi Okulu'nda dersler başladı

Esenler Belediyesi tarafından Ali Kuşçu Kültür Sanat Sezonu’na özel olarak hayata geçirilen Astronomi Okulu’nda dersler başladı. Bir ay sürecek eğitimlerde çocukların uzay bilimleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalarını sağlayacak teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Esenler Belediyesi, Usturlab Atölyesi iş birliğiyle milli uzay hamlelerinin gerçekleştiği bugünlerde Ali Kuşçu Astronomi Okulu’na ev sahipliği yapıyor. 7-13 yaş arasındaki çocukların eğitim aldığı okulda dersler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleşiyor. Bir ay sürecek okulda çocukların kazanımlar elde etmesi için kapsamlı bir eğitim veriliyor. Miniklerin uzay bilimleri hakkında merak ettiği tüm soruların cevabını bulacağı okul, bir ay sonunda yeni bir öğrenci grubuyla eğitimlerine devam edecek.

“Genç beyinleri destekleyeceğiz”

Ali Kuşçu Astronomi Okulu koordinatörü Mürvet Özgün, “Ülke olarak ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğu karşısında çok gururlandık. Türk bir astronotun uzay çalışmalarında yer alması hepimizi çok heyecanlandırdı. Bu heyecanı çocuklarımızın gözlerinde de görüyoruz. En az onlar kadar ailelerimiz de bu eğitim için oldukça istekli. Biz de Esenler Belediyesi olarak onların bu heyecanına ortak olmak istedik. Atölyemize ilgi hayli yüksek oldu. Bu atölyeden sonra yeni bir grupla eğitimlerimize devam edeceğiz. Ülkemizin büyüyüp gelişmesinde, bilimde ve fende gelişmesine katkı sunacak genç beyinleri her daim destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.