Anız yangını ormana sıçradı
Edirne'de anız yangınının ormana sıçraması sonucu 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi küle döndü.
Edirne’de anız yangınının ormana sıçraması sonucu 2 dönüm orman alanı ve 5 dönüm tarım arazisi küle döndü.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Saksağan köyünde bir tarlada başlayan anız yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.
Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm orman alanı, 5 dönüm tarım arazisi ve 250 saman balyası yanarak küle döndü.