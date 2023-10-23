Arnavutköy Belediye Spor'dan Hataylı gence unutulmaz hediye

Arnavutköy Belediye Spor, futbolun büyülü dünyasında Hataylı genç futbol aşığına özel bir hediye sunarak sporun birliğini vurguladı.

Arnavutköy Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin hemen ardından depremden etkilenen bölgelere yardım malzemesi göndermek için büyük bir özveriyle çalışmıştı. Arnavutköy halkı ise önemli bir sevgi ve dayanışma örneği göstererek tüm imkanlarını seferber etti; sadece yardım malzemesi değil, umut ve insanlık dolu bir gelecek gönderdi.

Hatay’a gönderilen malzemelerin arasında Arnavutköy Belediye Spor’un formaları da bulunuyordu. Yardım malzemeleri içerisinde yer alan Arnavutköy Belediye Spor formaları da bulunuyordu. Bu formalardan Mehmet Şerekioğlu isimli gence ve arkadaşlarına ulaştı. Bu tesadüfi buluşma, genç adamın futbol sevgisini daha da pekiştirdi. Şerekioğlu, bu formayla yaptığı antrenman videolarını Arnavutköy Belediye Spor’a ulaştırdı.

Belediye spor tesislerinde ağırlandı

Arnavutköy Belediye Spor yetkilileri, Şerekioğlu’nun memnuniyetini ifade eden bu videoları izledikten sonra davet etti. İstanbul’a gelen Şerekioğlu, öncelikle Arnavutköy Belediye Spor tesislerinde konakladı ve burada Arnavutköy Belediye Spor’un futbolcularıyla antrenman yapma fırsatı yakaladı. Bu deneyim, Şerekioğlu için büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Ayrıca, Beşiktaşlı olan Şerekioğlu, İstanbul’da bulunduğu süre içinde Beşiktaş JK Müzesi ve Beşiktaş Stadyumu’nu ziyaret etme fırsatı elde etti. Mehmet Şerekioğlu, Arnavutköy Belediye Spor’un Uşak Spor’a karşı oynadığı ve 1-0 galip geldiği maçı da Arnavutköy Bolluca Stadı’nda izleme fırsatı buldu. Maç sonrasında, futbolcularla birlikte galibiyet pozları veren Şerekioğlu, bu hâtıralarıyla dolu unutulmaz bir gün geçirdi.

“Benimle çok yakında ilgilendiler”

Şerekioğlu, futbolu küçüklükten beri oynadığını, ailesinin daha çok derslere odaklanmasını istemesine rağmen futbolu sevdiğini ve hala hobi olarak oynadığını belirterek, "İstanbul’a ilk defa geldim. İstanbul’a indiğimde beni havalimanından Arnavutköy Belediyesi ekibi karşıladı. Benimle çok yakında ilgilendiler. Ondan sonra Arnavutköy Belediyespor’un tesislerini gezdirdiler. Futbolcularla birlikte antrenman yaptık, aktivite yaptık, sohbet ettik. Ertesi gün Beşiktaşlı olduğum için bana sürpriz yaparak Beşiktaş müzesine ve stadyumuna götürdüler. Çok mutlu oldum. Ondan sonra Boğaz turu yaptık, daha sonra Ayasofya Camii ile Sultan Ahmet Camisi’ni gezdik. Daha sonra Arnavutköy Belediyespor ve Uşak Spor maçını izledik. Maç çok güzel geçti, 1-0 kazandık. Onları da tek tek tebrik ederim, onların da ayaklarına sağlık" şeklinde konuştu.