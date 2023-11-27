ASKİ su baskınlarına karşı akarsu ve dere yataklarını ıslah ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlar sonrası meydana gelebilecek su baskınlarının neden olabileceği can kayıpları ve maddi zararları önlemek için Başkent genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Akarsu ve dere yataklarının ıslah çalışmalarına devam eden ekipler, çalışmalarını hemen hemen her yağmurda su baskınlarının meydana geldiği Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Deresi, İncesu Deresi ile Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi Trakya ve Beypazarı Caddesi’nde yoğunlaştıracak.

ASKİ Genel Müdürlüğü, yağışlar sonrası meydana gelebilecek su baskınlarına karşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ‘Ankara İli Genelindeki Derelerde Tespit, Temizlik ve Rehabilitasyon İşleri Yapım İşi’ kapsamında düğmeye basan ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Başkent genelinde akarsu ve dere yatakları için ıslah çalışmalarını sürdürüyor. Çalışma özellikle hemen hemen her yağmurda su baskınlarının meydana geldiği Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Deresi, İncesu Deresi ile Yenimahalle ilçesi Varlık Mahallesi Trakya ve Beypazarı Caddesi’nde yoğunlaşacak.

300 kamyon teressubat çıkarıldı

Çalışmalara ilişkin bilgi veren ASKİ yetkilileri, betonarme baks temizliğinin ilk olarak 23 Eylül 2023 tarihinde Çankaya Dikmen Deresi’nde başlatıldığını ve 500 metrelik bir kısımdan şu ana kadar yaklaşık 300 kamyon teressubatın çıkarıldığını belirtti.