Ayvalık'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi, İskele mevkii yolu üzerinde Salih Kazanç (56) idaresindeki 35 AG 8877 plakalı motosiklet ile C.G. (52) idaresindeki 10 BFZ 25 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Salih Kazanç, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kazanç’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü C.G ise hastanedeki tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.