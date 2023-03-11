Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, depremde çökme riski taşıyan üst geçitler için İBB'yi uyardı

Olası bir İstanbul depreminde çökme riski bulunan üst geçit ile viyadüklere İBB’nin bakım ve onarım yerine sadece boya yaptığını ileri süren Bağcılar Belediye Başkanı, İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abdullah Özdemir, “Bakım onarım noktasında gereken neyse hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Hatta buralar kullanılamaz durumdaysa güçlendirmeyle de gerekli iyileştirme sağlanamayacaksa ivedilikle yıkılıp yerine yenisi yapılması gerekiyor” dedi.

İstanbul’un depremde en zayıf yapıları arasında yaya üst geçitleri ve viyadükler geliyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki depremle birlikte gözler çökme riski bulunan bu noktalara çevrildi. Uzmanlar, olası bir İstanbul depreminde üst geçitler can kaybına neden olmasa bile ana arterlerdeki ulaşıma engel olacağına işaret ediyor. Bir televizyon kanalına konuk olan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı da olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Bakım yapmıyor sadece boyuyorlar”

İstanbul’daki üst geçit ve viyadüklerin durumu hakkında inceleme yaptıklarını belirten Özdemir, “Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, kendine bağlı ana yolların bakımlarını düzenli bir şekilde devam ettiriyor. Ancak 2019 yılından bu tarafa İBB’nin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) kendine bağlı yollarda detaylı yıllık bakımları yapmadığını sadece boya ve badana boyutunda birtakım tadilatları yaptığını görüyoruz. Özellikle metrobüs güzergahında, E-5 üzerinde, İstanbul’un ana arter dediğimiz şehir içinde ivedilikle hem donatı korozyon açısından hem beton dayanım açısından incelenmesi gereken üst geçitler ve alt geçitler var. İBB, bunları dikkate almalı” dedi.

“Tamir ve tadilatlar yapılmazsa önemli kayıplar olacak”

Yüksek lisansını deprem üzerine yapmış inşaat yüksek mühendisi olan Özdemir, “Üst geçit ve viyadükler depreme hazır mı?” sorusuna işe şu şekilde cevap verdi: “En son yaşadığımız büyük depremde ulaşım noktasında ana yolların belirli yerlerinde sıkıntı olduğunu gördük. Bu açıdan deprem anındaki kaçışların ve deprem yerlerine ulaşım noktasında en önemli araçların yollar olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bölgesinde tahrip olan yolların, oraya ulaşım noktasında biraz gecikmelere sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu üst geçit ve viyadüklerde tamir ve tadilatlar yapılmazsa İstanbul depreminde de çok önemli zaman kayıplarına neden olacaktır.”

“İvedilikle yıkılıp yerine yenisi yapılmalı”

Çok kritik bir durumla karşı karşıya olunduğuna vurgu yapan Özdemir, İBB yetkililerine şu uyarılarda bulundu: “Olası bir deprem esnasında zarar görebilme tehdidine karşı üst geçit ve alt geçitlerde güçlendirme yapılması gerekiyor. Bakım onarım noktasında gereken neyse hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Hatta buralar kullanılamaz durumdaysa güçlendirmeyle de gerekli iyileştirme sağlanamayacaksa ivedilikle yıkılıp yerine yenisi yapılması gerekiyor.”