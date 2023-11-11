Bahçeşehir Üniversitesi 25'inci yaşını kutluyor

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) 25’nci yılı kutlamasında bilime katkı veren akademisyenleri ödüllendirdi. Dünya üniversiteleri arasında ilk 500’e girmelerinin mutluluğunu yaşadığını söyleyen BAU Global Başkanı Enver Yücel, “50. yılımızda dünyada ilk 300 üniversitenin içinde olacağız” dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), 25. Yıl Ödül Töreni ve doktora mezuniyet töreni düzenledi. Etkinlikte araştırmalar ve uluslararası yayınları ile bilime katkıda bulunan akademisyenler ödüllendirildi. Doktorasını tamamlayan mezunlar belgelerini, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu’ndan aldı. Programa BAU Global Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Begüm Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Mütevelli Heyeti üyeleri, üniversite personelleri ve öğrenciler katıldı. Ödül töreni sonrasında 25. yıl pastası kesildi. Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuar öğrencilerinin düzenlediği müzik dinletisinin gerçekleştirildiği etkinlikte gökyüzüne renkli balonlar bırakıldı.

BAU 25. Yıl Ödülleri sahiplerini buldu

BAU Toplumsal Fayda Ödülü’ne, toplumsal bilince sağladığı önemli katkılardan dolayı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebru Canan Sokullu layık görüldü. BAU Bilime Katkı Ödülü’ne, yaptığı nitelikli yayınlarla bilim dünyasına büyük katkıda bulunan BAU Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Timuçin Avşar aldı. BAU 25. Yıl Özel Ödülü’nü ise, koronavirüse karşı yürüttüğü ilaç çalışmalarıyla adını dünyaya duyuran BAU Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı’na verildi. Yayınları, kitapları ve bilimsel çalışmalarıyla toplumsal yaşama yön veren İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Gürgen BAU Onur Ödülü’ne layık görüldü. Ödüller BAU Global Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu tarafından takdim etti.

“Ne mutlu ki hedefimize ulaştık”

Üniversitenin kuruluş hikâyesini anlatan Enver Yücel, “Bahçeşehir Üniversitesi, 25 yıl önce 6 Kasım’da doğdu. Üniversite kurma maceramız kolay değildi ancak içimizde büyük bir heyecan, azim ve kararlılık vardı. Her yıl bir önceki yıldan daha güçlü, daha başarılı, daha üretken olmak için çalıştık. Olanaklarımız sınırlıydı. Ancak kararlı ve tutkuluyduk. En büyük hayalimiz uluslararası bir üniversite olmaktı. 25. yılda dünyada ilk 500 üniversite içinde olacağız demiştik. Ne mutlu ki hedefimize ulaştık ve dünyada ilk 500 üniversite içinde yer aldık. Şimdi de çıtamızı yükselttik ve diyoruz ki 50. yılımızda dünyada ilk 300 üniversitenin içinde yer alacağız. Bahçeşehir Üniversitesi, evrensel değerlere sahip bir üniversite. Bu denli geniş ve dünyaya yayılmış bir eğitim ailesinin başarılı olmaktan başka seçeneği yoktur” dedi.

“Topluma yarar sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz”

Azimle çalıştıklarını belirten Enver Yücel sözlerini şöyle sürdürdü: “25 yıl içinde gelebileceğimiz en iyi yere geldik. Ancak bu bize yetmiyor. Önümüzdeki 25 yıl için ilk 300 üniversite arasında yer alma hedefini koyduk. Biz bunu başaracağız. Bu yıl aynı zamanda Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutluyoruz. Kurtuluş Savaşını hatırlayın. Hangi şartlarda neler başarıldı. O zaman bizde bugünkü olanaklarla çok şey başarırız. Bir eğitim üniversitesi olarak başladığımız maceramıza artık bir araştırma üniversitesi olarak devam ediyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi olarak kendimizle yarışmaya, çağa ayak uyduran güncel zihniyetle ilerlemeye, topluma yarar sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmaya ve her şeyden önce kendimize inanmaya devam edeceğiz.”

“25 sene boyunca önemli bir yol kat ettik”

Törende konuşan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “Bahçeşehir Üniversitesi köklü tarihi boyunca bilim dünyasına her zaman katkı sağlayan çalışmaları ile ulusal ve uluslararası alanda önemli bir yol kat etmiştir. Bugün de 25. Yılımıza özel 4 değerli bilim insanımıza farklı kategorilerde ödüllerini takdim ettik. Kendilerini üniversitemize yapmış oldukları katkılardan dolayı tebrik ediyorum. Bugün aynı zamanda birbirinden kıymetli doktora öğrencilerimizi, bilim insanlarımızı mezun ediyoruz. Uzun ve zorlu bir eğitim yolculuğunun ardından doktora derecesini almış olmanız, büyük bir gurur kaynağıdır. Sizi burada bu özel günde görmekten büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Doktora derecesini almak, sadece bilgiye sahip olmak değil, aynı zamanda bilgiyi analiz etme, ilerleme sağlama ve topluma katkıda bulunma yeteneğini de simgeler. Sizler, bu dereceyi alarak, bilim dünyasına katkıda bulunmanın sorumluluğunu ve ayrıcalığını taşıyorsunuz” diyerek sözlerini tamamladı.