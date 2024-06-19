Bakan Tunç: '90 yıllık icra yoluyla çocuk teslimi uygulamasına son verdik'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 90 yıllık geçmişe sahip, icra yoluyla çocuk teslimine son veren uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırıldığını vurgulayarak, “Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Bakanlığımız, toplumsal bir acıya son veren bu uygulama ile ilgili özel rehber hazırlayarak, uygulayıcı tüm taraflara ulaştırdı” dedi.

Adalet Bakanlığınca yürütülen, icra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama ile bugüne kadar 2 bin 672 dosyada çocuk teslimi, 26 bin 265 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 28 bin 937 dosyada 256 bin 57 çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi.

“Çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik”

Yeni uygulama kapsamında çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuk dostu şekilde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde ve uzmanlar vasıtasıyla gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Tunç, “Bu uygulama ile çocukların kolluk güçleriyle anne veya babadan koparıldığı çirkin görüntülere son verdik. Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin kararların uygulamasını icra dairelerinden aldık, Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerine verdik. Görüşme merkezlerinde psikologlar, sosyal çalışmacılar, pedagoglar ve rehber öğretmenler vasıtasıyla çocuk teslimleri yapılıyor. Bakanlığımız bu hizmeti ücretsiz gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Çocuk görüşme merkezlerinin fiziki yapısına dair bilgi de veren Bakan Tunç, merkezler için mümkün olduğu kadar çocukların ebeveynleri ile kaliteli zaman geçirmesine imkan sağlayacak park, bahçe ve içerisinde sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerin yürütüldüğü yerler ya da bu yerlere yakın noktalar tercih edildiğini de aktardı.

Adalet Bakanlığının çocukların üstün yararını gözeterek hayata geçirdiği yeni uygulamasıyla, velayet hakkı kendisine verilmeyen ancak belirlenen takvime göre çocuğunu görme hakkı tanınan ebeveynler artık icra dairelerine başvurmak zorunda kalmıyor. Bu ebeveynler adliyelerde kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerine ücretsiz olarak başvurarak belirlenen çocuk görüşme merkezlerinde çocukları ile görüşebiliyor. Adli süreçte çocuk haklarının gözetilmesi ve çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınması amacıyla hazırlanan çocuk görüşme merkezleri, çocukların ihtiyaçlarına da yanıt veriyor.

256 bin 57 işlem gerçekleştirildi

İlk olarak 4 Nisan 2022 tarihinde başlayan çocuk teslimi uygulaması, bu yıl itibarıyla tüm ülke genelinde hayata geçirildi. Hâlihazırda toplam 806 çocuk görüşme merkezinde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair iş ve işlemler yerine getiriliyor.

Ayrıca uygulama ile bugüne kadar 2 bin 672 dosyada çocuk teslimi, 26 bin 265 dosyada ise kişisel ilişki işlemleri olmak üzere toplamda 28 bin 937 dosyada 256 bin 57 çocuk teslimi ve kişisel ilişkiye ilişkin işlemler gerçekleştirildi.