Bakan Yardımcısı Sayan: '(Deprem sonrası) İletişimi etkileyen olumsuzluk yok'

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası “Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300’ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Sayan, SMS kullanmanın önemine dikkati çekerek, “Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300’ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.