Balıkesir'de 5 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal edip, satan 5 şüpheli şahsın işyeri ve ev adreslerine yaptıkları operasyonlarda 175 gram uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 adet aparat ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 3 şüpheliye ait işyeri ve ikamet adresinde eş zamanlı olarak icra edilen operasyon sonucu; 165 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanama aparatı ve 6 cep telefonu ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaylara karışan 5 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorgulaması sonucu adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edildiği açıklandı.