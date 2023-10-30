Balıkesir OGM, Teknoloji Kullanımını Sahaya Taşıdı

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü (OGM) Günümüz teknoloji çağına uyum sağlamak açısından başta orman yangınlarıyla mücadele olmak üzere koruma, silvikültür ve üretim faaliyetlerinde teknolojiden faydalanıyor.

Orman Genel Müdürlüğünün üretim faaliyetlerindeki işgücünden ve zamandan tasarruf etmek ayrıca, koruma faaliyetlerindeki etkinliği artırmak amaçlıyla, 2024 yılında kullanılması planlanan “Barkod Sistemi”; Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bigadiç, Sındırgı ve Alaçam Orman İşletme Müdürlüklerinde düzenlenen eğitimlerle personele tanıtıldı.

Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Metin başkanlığında, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Gazi Çetin, Orman İdaresi Planlama Şube Müdürü Uğur Çelik ve her iki Şube Müdürlüğünün Mühendisleri ile ilgili İşletme Müdürleri ve İşletme Müdürlüklerinin teknik personelinin tamamının katılım sağladığı eğitimlerde, üretimde elde edilen ürünlere Barkod uygulanması ve uygulanan Barkodların kullanılan elektronik cihazlarla ORBİS’e aktarılması uygulamalı olarak anlatılırken, büroda da işlenen verilerin sürecinin takibi hakkında bilgiler verildi.