Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan
Bora Balcıoğlu Haber İçi-ramazan

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

İnönü Caddesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Z.Y.’ye (34), T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb