Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.
İnönü Caddesi’nde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Z.Y.’ye (34), T.S. (28) idaresindeki 35 BOC 004 plakalı motosiklet çarptı. Kazada yaralanan Z.Y, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.