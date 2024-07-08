Başkan Balcıoğlu, İmamoğlu ve Çelik ile Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda ilçe belediye başkanları ile bir araya geldi.

Toplantıda, ortak projeler ve işbirlikleri konusunda verimli görüşmeler yapıldı. Başkan Balcıoğlu, toplantının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Silivri için daha güzel yarınlar için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

"İstanbul için, Silivri için hep birlikte daha güzel yarınlar için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz," diyen Balcıoğlu, İmamoğlu ve Çelik ile yapılan bu tür toplantıların, belediyeler arası işbirliğini güçlendirdiğini ve ilçelerin gelişimine önemli katkılar sağladığını vurguladı.