Başkan Balcıoğlu, Kadıköy Mahallesi'nde Esnaf ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Kadıköy Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Balcıoğlu, mahallede gerçekleştirdiği ziyaretlerde esnafla bayramlaşarak, onların sorunlarını ve taleplerini dinledi. Esnafın ihtiyaçları hakkında bilgi alarak, belediyenin esnafa yönelik projeleri ve çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Bayramın coşkusunu paylaşan Balcıoğlu, kıraathanede vatandaşlarla da buluşarak birlikte çay içti ve sohbet etti. Bayramın dayanışma, birlik ve kaynaşma duygularını pekiştirdiğini belirten Balcıoğlu, “Bayramlar, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, dayanışma ve kaynaşmanın en yoğun yaşandığı günlerdir. Kadıköy Mahallesi esnafımızla ve vatandaşlarımızla bayramlaşmak, onların sorunlarını ve taleplerini dinlemek bizim için büyük önem taşıyor. 'Silivri Birlikte Güzel' diyen bir anlayışla, hep birlikte daha güzel bir Silivri için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.