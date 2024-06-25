Başkan Balcıoğlu, Semt Pazarında Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, haftanın ilk günü Silivri’de kurulan Pazartesi pazarını ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Balcıoğlu, pazar esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların talep ve isteklerini dinleyerek, çözüm önerilerini değerlendirmek üzere not aldı.

Başkan Balcıoğlu, pazar ziyaretinde esnafla sohbet ederek, onların sorunlarını ve beklentilerini dinledi. Pazar esnafının işlerini daha iyi yapabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapacaklarını belirten Balcıoğlu, “Esnafımızın taleplerini dinlemek ve sorunlarına çözüm üretmek bizim için çok önemli. Bugün burada esnafımızla ve hemşehrilerimizle bir araya gelerek onların ihtiyaçlarını dinledik ve çözüme kavuşturmak üzere notlarımızı aldık,” dedi.

Pazar alışverişi yapan vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Balcıoğlu, onların da görüş ve önerilerini aldı. Vatandaşların Silivri’de yapılan çalışmalardan memnuniyetini dinleyen Balcıoğlu, “Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için çok değerli. Onların görüş ve önerileri, hizmetlerimizi daha iyi hale getirmek için bize yol gösteriyor” diye ekledi.