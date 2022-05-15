Başkan Yılmaz: ‘Tarımsal kalkınmayı başlattık’

Silivri Belediyesi tarafından Danamandıra Mahallesinde barbunya üretimi yapan kadın çiftçilere gübre desteği için dağıtım töreni düzenlendi. Törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, arım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Trakya Birlik Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Turgay Sakarya, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren ve mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, çok sayıda kadın çiftçi ve mahalle sakinleri katıldı. Silivri Belediyesi tarafından yapılan tarım yatırımları ve destekler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere’de yaşanan tapu sorunu çözüm müjdesini de vatandaşlarla paylaştı.

ÇELİK: “ÜRETİCİLERİMİZ ADINA BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Danamandıra Mahalle Muhtarı Cengiz Çelik, törende yaptığı konuşmada “Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Tabi biz bunu kutlamaya alışkın değiliz. Bugün ilk defa çiftçiler gününü kutluyoruz. Bu da sağ olsun Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz sayesinde oldu. Böylesi anlamlı bir günde özellikle kadın üreticilerimize verdiği destek adına kendisine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum.” dedi.

EREN: “VOLKAN BAŞKANIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fener Mahalle Muhtarı Muharrem Eren ise yaptığı konuşmada, “Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz göreve geldiği günden bugüne bizlere söz verdiği gibi köylerimizi, çiftçilerimizi, üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadı. Görev süreci boyunca tohumluk arpa desteği, saman desteği, silajlık mısır gibi daha birçok destekle üreticilerimizin yanında oldu. Bugün de Danamandıra Mahallemizde barbunya üreten kadın çiftçilerimize gübre dağıtıyoruz. Siz ürettiğiniz sürece Volkan Yılmaz başkanımız ve Silivri Belediyesi sizlerin yanında olacak. Bu vesile ile bir kez daha tüm çiftçilerimiz adına Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

KARACA: “YEREL YÖNETİMLERİN ÇİFTÇİYE DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ”

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da bakanlık tarafından yapılan desteklemeler hakkında bilgi verdiği konuşmasında, “Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz göreve geldiği günden buyana Silivrili çiftçilerimizin her zaman yanında. Yaptığı çalışmaları takip ediyoruz. Silivri Belediyesinin arazilerinde yetişen ürünleri yine Silivri halkına, üreticisine, hayvancısına dağıtıyor. Ayrıca bildiğim kadarıyla Türkiye’nin hiçbir belediyesinde yoktur. Gübre serpe makinası ile ücretsiz olarak çiftçilerimize hizmet veriyor. Çiftçilerimizin girdi maliyetlerinin büyük kısmını mazot ve gübre oluşturuyor. Bakanlık olarak bizlerin verdiği destekler de var. Fakat yerel yönetimlerin desteği de çok değerli ve önemli. Siz yeter ki üretin diyoruz. Üretmek sizden destek bizden.” dedi.

DALGIN: “BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ İLE BARBUNYA ÜRETİMİ YENİDEN BAŞLADI”

Danamandıra Mahallesinde çiftçilik yapan barbunya üreticisi Müjgan Dalgın, “Bugün burada mahallemizdeki barbunya üretimini yeniden canlandırmak için bir araya geldik. 30 yıl öncesi ben burada barbunya üretimini çok yaptım. Eskiden 3-5 ton barbunya çıkaran olurdu köyümüzde. Son yıllarda barbunya üretimi köyümüzde bitme noktasına gelmişti. Silivri Belediye Başkanımız barbunya üretimi için bizi desteklemeye başladı ve üretim yeniden başladı. Bugün de gübrelerimizi alacağız. Siz bizi destekledikçe biz üretime devam edeceğiz. Biz de sizin arkanızda olacağız. Barbunya eken tüm kadın çiftçilerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

YILMAZ: “BARBUNYA EKİM ALANINI ÜÇE KATLADIK”

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz yıl başlatılan gübre desteğinin üretici nazarında büyük ilgi gördüğünü belirtti ve şunları söyledi: “Öncelikle yüreğini, gönlünü, ruhunu, o nasırlı ellerini bu topraklardan ayırmayan Silivrili çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü kutluyorum. Bu pandemi süreci tarımsal üretimin, gıda güvenliğinin, tedarik zincirinin ne kadar önemli olduğunu, Ukrayna-Rusya savaşı ile beraber de katmerli olarak da tüm dünyaya ve insanlığa gösterdi. Bu sebeple biz göreve geldiğimiz günden itibaren tarım demeye, tarımsal üretim demeye, tarımla kalkınmaya, kırsal kalkınmaya ve Silivri’nin köylerinden başlayan bir kalkınma hamlesine başladık ve devam ediyoruz. Barbunya üretimi Danamandıra Mahallemizle özdeşleşmiş bir üründü. Bu köy İstanbul hatta İzmir halinin yıllarca büyük ölçüde barbunya ihtiyacını karşılamış. Ama yıllar geçtikçe barbunya üretimi bitmiş. Yalnızca yemeklik barbunya üretimi devam etmiş. Silivri’nin en uzak köyünde Danamandıra’da kadın üreticilerimizin barbunyayı tekrar üretmesi için geçen yıl bir çalışma başlattık. Buradaki kadın üreticilerimize, ‘Üretime tekrar var mısınız?’ dedik. Alt ve üst gübrelerini verdik. Silivri Belediyesi olarak alım garantili barbunya ekimi yaptırdık. Ama ürünler çok rağbet görmüş olmalı ki bize bile kalmadı. Biz bundan çok mutluyuz. Bu yıl da geçen yıl barbunya ekimi yapan kadın çiftçi sayımızı ve ekim alanlarını ikiye, üçe katlayarak barbunya üretimine devam ediyoruz. Bugün de söz verdiğimiz gibi gübrelerini teslim ettik. Alım garantili ekimimizi yaptırdık. Dünya çiftçiler gününde Danamandıra Mahallemizde ikamet eden kadın ve genç çiftçilerimizle bir kez daha bir arada olmaktan, onlara destek olmaktan büyük memnuniyet duyduğumu, çiftçiye, hayvancıya, tarımsal üretime desteğimizin devam edeceğini belirtiyorum. Silivri için üretmeye, Türkiye için geliştirmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum.” dedi.

“PAZARLAMA SORUNUNU KOOPERATİFLE BAŞARACAĞIZ”

Silivri Belediyesi tarafından Danamandıra mahallesinde barbunya üreticilerine verilen destekle beraber üretimin atması halinde pazarlama sorununun kooperatifle çözüleceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Üretmek için bir iradeyi ortaya koymamız gerekiyor. Biz Silivri Belediyesi olarak Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, Ziraat Odamızla ve tüm paydaşlarımızla hep bir aradayız. Burada üretimin artması ile birlikte üreticilerimizin pazarlama problemleri olduğunu biliyorum. Üretimimizi arttırdıktan sonra ki düşüncemiz; bunları kooperatif aracılığı ile doğru pazar alanlarıyla, sizleri de memnun edecek doğru fiyatlara satabilmek. Bunları da başaracağız. Katma değeri yüksek ürünleri çeşitlendirerek tekrar kırsal kalkınmayı, kırsal hayatı, Silivri’den Danamandıra Mahallemizden başlatmanın vakti geldi. Tarıma, hayvancılığa yatırım yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ TAPU SORUNU İÇİN MÜJDE VERDİ: “ÜÇ KÖYÜMÜZDEKİ TAPU SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ”

Konuşmasında mahalle sakinlerinin ecrimisil ile ilgili tapu sorununa da değinen Başkan Yılmaz, “Sizlerin yüz yıllardır üzerinde bulunduğu, işlettiği arazilerin tapu sorununun çözülmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu sorununun çözülmesi için Danamandıra Mahalle Muhtarımız, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Milli Emlak Daire Başkanımız, Çevre ve Şehircilik Genel Müdür Yardımcımız, İl Müdürümüzle bir toplantı yaptık. Bu sorunu yaşayan üç köyümüzdeki (Danamandıra, Sayalar, Çayırdere) ret gelen tapuların dağıtımı, satımı, kıymet takdiri, sahibinin belirlenmesinin bütün yetkilerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Silivri Belediyesine veriyor. Bu yetkiyi aldığımızda bu üç köyümüzü ziyaret ederek, muhtarlarımızla sizlerle görüşerek, gece gündüz çalışarak Danamandıra, Çayırdere ve Sayalar’daki bu tapu problemlerini çözeceğimizin müjdesini sizlere vermek istiyorum. İnşallah orman vasfını yitirmiş olan tarım yapılan yerlerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından tahsis istediği yerlerle ilgili problemleri uygun olduğu takdirde çözeceğiz. Otlak alanlarını, köy yerleşik alanlarını çözeceğiz. Büyük bırakılan sosyal alan problemlerini ihtiyaca görece küçülterek kalan kısımlarının hak sahiplerine satışını yapacağız.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Danamandıra Mahallesinde barbunya üretimi yapan kadın üreticilere toprak altı gübreleri teslim edildi. Program günün anısına çekilen fotoğraflar ve ikramların ardından sona erdi.