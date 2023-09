Başkan Yılmaz: 'Yolumuza koşar adımlarla devam ediyoruz'

Silivri Belediyesi, “Çiftçilerimize 20 Milyon TL Tohum Desteği Projesi” kapsamında kendi arazilerinde yetiştirdiği yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpaları ilçede üreticilik yapan çiftçilere hediye etmeye devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka, Çanta, Beyciler ve Büyükçavuşlu mahallelerinde düzenlenen Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Törenleri ile 475 çiftçiye 1 milyon 900 bin TL değerindeki 95 ton tohumluk arpa dağıtıldı. Çiftçiler bu ürünlerle 4.750 dönüm araziye ekim yapabilecek. Ürünlerini teslim alan çiftçiler destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Silivri Belediyesinin bu yıl dağıttığı tohumlarla ilçede yaklaşık 30.000 dönüm arazi yerli, milli ve sertifikalı tohumluk arpa ile buluşacak. Ayrıca tohumluk arpaların systiva ile ilaçlanmasını sağlayan Silivri Belediyesi hem tohumun kalitesini artıracak hem de çiftçileri 1 milyon TL’lik ilaçlama maliyetinden kurtarmış olacak.

GÜÇLÜ: "BAŞKANIMIZIN YAPTIKLARI ORTADIR"

Gümüşyaka'daki törende konuşan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, "Başkanımın yaptıkları ortadadır. Silivri için üreteceğiz, Türkiye için geliştireceğiz diyerek yola çıktı. Nasırlı ellerini topraktan çekmeyen çiftçilerimizin her zaman yanında oldu. Başkanımıza, çiftçimize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim." dedi.

ÖLÇER: "BAŞKANIMLA BERABER YOL YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Muhtar Güçlü'nün ardından konuşma yapan Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, "Sayın Başkanım, öncelikle sizinle beraber yol yürümekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Çünkü sadece Gümüşyaka’da değil, Silivri’nin her yerinde başımız dik geziyoruz. Siz sadece verdiğiniz sözleri değil vadetmediğiniz hizmetleri de Silivri’mize kazandırdınız. Çiftçimize tohumluk arpa, saman, silaj, fide desteği verdiniz. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve bu hizmetlerin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Daha nice hizmetlerde buluşmak dileğiyle; bizi izlemeye devam ediniz. " ifadelerini kullandı.

ŞAHİN: "SİLİVRİ BELEDİYESİ ÖNCÜLÜK YAPMAYA DEVAM EDİYOR"

Çanta Mahallesi'ndeki törende konuşan Çanta Sancaktepe Mahallesi Muhtarı Hayri Şahin, "Silivri Belediyesi, Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın projeleriyle Türkiye genelinde öncülük yapmaya devam ediyor. Halkımıza yazlık ve kışlık sebze fidesi, saman, mısır silajı, yerli ve milli tohumluk arpa ve hibrit ayçiçek tohumu desteklemeleri yapıldı. Mahallemize yapılan hizmetler de aşikârdır. Desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

SUSULU: "YAPILAN BU DESTEKLER ÇİFTÇİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ "

Muhtar Şahin'in ardından konuşma yapan Çanta Balaban Mahallesi Muhtarı Hasan Susulu, "Bugün buradaki katılıma bakarak yapılan desteklerin çiftçimiz için ne kadar değerli ve önemli olduğunu görmekteyiz. Biz de çiftçiler olarak bu projelerin devamını bekliyor ve destekliyoruz. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a hem hayvancılık hem de tarım alanında yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı mahallem adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

ORTA: "ÇOBAN ATEŞİ ARTIK DAHA DA BÜYÜDÜ"

Beyciler Mahallesi'ndeki törende konuşan Beyciler Mahallesi Muhtarı Siyami Orta, "Sayın Başkanımızın öncülüğünde 4 yıldan beri tohumluk arpa dağıtıyoruz. Bugün de Allah kısmet ederse 60 kişiye dağıtacağız. Yaklaşık olarak 4 yılda 40-45 ton arpa dağıttık. Ayrıca kadınlara da 8.500 tane kışlık fide dağıttık. Başkanımız Volkan'ın Yılmaz'ın yaktığı 'Çoban Ateşi' artık daha da büyüdü. Desteklerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

MUTLU: "YAPILAN YARDIMLARDAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

Muhtar Orta'nın ardından konuşma yapan Çiftçi Berk Mutlu, "Ben bu köyün en genç çiftçilerinden biriyim. Başkanım, yaptığınız yardımlardan dolayı çok mutluyuz. Yıllardır bu işin peşinden koşuyoruz. Gençlere örnek olduğunuz için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

ÖZTÜRK: "SİZ DESTEK VERDİKÇE BİZ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki törende konuşma yapan Büyükçavuşlu Mahallesi Muhtarı Erdinç Öztürk, "Çiftçimize verdiği saman, mısır silajı, tohumluk arpa ve fide desteği için Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'a teşekkür ederim. Siz destek verdikçe biz üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: "AMACIMIZ TARIM KENTİ SİLİVRİ MOTTOSUNU HERKESİN BEYNİNE NAKŞETMEK"

Törenlerde konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Tarımsal ve hayvansal üretimin devam etmesi için, ülke ekonomisine destek için bir aradayız. Biz bu yola çıkarken herkesin 'Belediye başkanının, belediye yönetiminin işi mi bu? Bunlar Tarım Bakanlığının yaptığı işleri nasıl becerecekler? Yapamazlar, edemezler, rezil olurlar, ellerine yüzlerine bulaştırırlar' demesine rağmen hiçbir zaman bu ülkeye, bu millete, bu devlete, Türk tarımına hizmet etmekten geri durmadık. Bir an bile umutsuzluğa kapılmadık. Bugün Silivri Belediyesi 4000 dönüm arazide yaptığı zirai faaliyetle İstanbul’daki en büyük çiftçidir. Türkiye’deki büyükşehir belediyeleri de dahil, tüm belediyeler içerisinde üreterek, en fazla yerli ve milli Türk tohumu desteği veren belediye, Silivri Belediyesidir. Aksini iddia eden varsa rakamlar ortada; çıksın gelsin istediği kanalda, istediği platformda tartışalım. Amacımız 'Tarım Kenti Silivri' mottosunu herkesin beynine nakşetmek; çiftçinin, hayvancının, umutsuzluğa düşenin yüreğine düşürmek, aklını fikrini tekrar buraya fokuslamak ve tarıma dikkati çekmekti. 300 dönüm ile başladığımız üretim yolcuğuna bugün 4.000 dönümle devam ediyoruz. Silivri Belediyesi kendi kaynaklarından tek kuruş harcamadan ürettiği ürünleri köylüyle, çiftçiyle, hayvancıyla paylaşıyor. Paylaşırken de rengi, dini, dili, ırkı, partisi, mezhebi hiç önemli olmadan, kimseyi ayrıştırmadan, kimseyi ötelemeden, kimseyi birbirinden ayırmadan bu destekleri veriyor. 'Ben tohum istiyorum' deyip belediyeden tohum alamayan 1 kişi bile bulamazsınız. Yeter ki eksin, diksin, üretsin bizimle beraber milli tarım hareketine soluk versin, nefes versin. Kentli siyasetçilerin anlayamadığı, jakoben siyasetçilerin anlayamadığı bir şey var; çiftçide, köylüde, köyde yoksa şehir de yok olmaya mahkumdur. Günün birinde kırsalda hayat biterse, şehir hayatı da bitecektir. Gayrimilli düşünenler, gayrimilli duygularını, düşüncelerini zihinlerinden atamayanlarla uğraşacak zamanımız yok. Biz emekleyerek bir yola çıktık ve yolumuza koşar adımlarla devam ediyoruz. Ne söylediysek fazlasını yaptık. Ne vadettiysek daha güzelini, daha iyisini yaptık." diye konuştu.

"YERLİ TOHUM EN AZ SAVUNMA SANAYİ KADAR ÖNEMLİ"

Tarımsal üretimde yerli tohumun önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, "Biz Silivri Belediyesi olarak yerli ve milli tohumculuğun gelişmesinin ülke ekonomisi için çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle ürettiğimiz ürünlerin tohumunda yerli ve milli vurgusunu ön planda tutuyoruz. Tüm Türkiye’de ekilen, dikilen sertifikalı tahıl tohum oranı kaç biliyor musunuz? Yüzde 8. Türkiye’de yüzde 80-85’lere çıktığında rekoltenin en az yüzde 20-25 yukarı taşındığını düşünün. Arpanın, buğdayın bol olduğu ve ürünün bol olduğu bir Türkiye'yi hayal edin. Avrupa’da bu oran yüzde 35 civarında. Silivri’de ise bu oran yüzde 85 ile hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın çok çok üzerindedir. Silivri Belediyesinin dağıttığı tohumlar sayesinde bizim toprakla buluşan tohumlarımızın yüzde 85’i sertifikalı. Türkiye'de ekilen ayçiçek tohumlarının yüzde 85'i İsrail ve Avrupa tohumu. Bu kabul edilebilir mi? Bunun stratejik olarak sakıncaları var. Bu tohumları yapanlar dört kollu, dört bacaklı, iki beyinli insanlar değil ki. Düne kadar İsrail'den İHA, SİHA alıyorduk. Terör örgütüyle mücadele sırasında İHA'lar, SİHA'lar ancak 2 saatte havalanabiliyordu. O 2 saat içerisinde de terör örgütüne haber veriliyor; askerlerimiz müdahalede başarısız oluyordu. Şimdi ne oldu? İHA'larını, SİHA'larını, insansız hava uçaklarını, tanklarını yapan ve dünyaya ihraç eden savunma sanayi sistemimiz kuruldu. Yüzde 100’e yakın yerli ve mili, stratejik bir hamle. En az onun kadar stratejik olan bir hamle de Türk tohumcusunun, Türk tohumculuğunun yerli ve milli bir şekilde Türk tarımının hizmetinde olması. Biz 3 yıl önce Tekirdağ İl Tarım Müdürlüğü, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Trakya Tohumcular Derneği ve Silivri Belediyesi ortaklaşa bir proje yürüttük. 8 çeşit yerli ve milli Türk ayçiçek tohumunun deneme ekimini yaptık. Buradan elde ettiğimiz sonuçlarla 1.200 dönüme TR-2242 markalı hibrit ayçiçek tohumunu ektik. Çok iyi bir verim aldık ve dedik ki; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılında, 2023 paket ayçiçek tohumu size bizden hediye. Siz de bu projeye ortak oldunuz ve binlerce dönüm arazimiz yerli ve milli ayçiçek tohumlarıyla buluştu. Bu yıl ise 1.000 dönüm arazimizden 150 ton ayçiçek elde ettik. Bu ürünleri gönül rahatlığıyla sizlerle paylaşacağız. İşte bizim bütün bu anlattıklarımızın ana fikri, çıkış noktası; yerli ve milli, yüzde 100 Türk modeliyle üretim yapmak, Türk tarımını büyütmek, hayvancıyı büyütmek, bolluğu, refahı ve huzuru artırmak. Bu nedenle biz Silivri için üretmeye Türkiye için geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

"SİLİVRİ'DEKİ HAYVAN VARLIĞI EN AZ 5 KAT ARTACAK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yaşanan mezbaha sorunu hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, "İBB yönetimiyle birçok konuda aynı fikirde değiliz. İBB’nin Silivri’de yapmak istediği ve Silivri Belediyesinin ona yaptırmadığı tek bir şey yok. Yapmak istemediği ama bizim zorla yaptırdığımız birçok şey var. Hizmetleri Silivri'ye adeta sürükleyerek getiriyoruz. Bakın biz İstanbul'da belediye eliyle yapılmış en modern, en hijyenik, en kapsamlı canlı hayvan pazarını kazandırdık. Ancak hayvancılarımız küçükbaşlarını, büyükbaşlarını satmak için buraya gelmiyor. Sebebini sorduğumuzda 'Başkanım birçok canlı hayvan pazarının yanında mezbaha var. Eğer sen buraya bir mezbaha yaparsan pazardaki yoğunluk ve talep artar' diyorlar. Biz yaparız yapmasına ancak mezbaha yapma görev, yetki ve sorumluluğu İBB'de. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir program için geldiği Silivri'de yüzüne söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili olduğum İBB Meclisi'nde de bu konuya defalarca vurgu yaptım. Gelin Silivri'ye bir mezbaha yapın, sizi alkışlayayım, tebrik edeyim dedim. Ama İBB mezbaha yapma konusunda her defasında gönlünün olmadığını belli etti. Bu talebimize ne evet ne de hayır cevabı aldık. Bunun üzerine yeni bir teklif yaptık. 'Bize yetki verin, bir protokol imzalayalım, Silivri'ye mezbahayı biz getirelim' dedik. Ona da cevap vermediler arkadaşlar. Silivri'ye bir mezbaha çok görülüyor. Olan çiftçiye, köylüye, hayvancıya oluyor. Bunu yapmadıkları gibi mezbaha alanı olduğu için İBB'nin mülkiyetine geçen arsaları da ticari amaçlarla kullanmaya çalışıyorlar. Değirmenköy'deki mezbaha alanını ticari depo olarak kiraya vermeyi amaçlıyorlardı. Ne oldu biliyor musunuz? İBB Meclisinde bu konuda yaptığım çıkışın ardından ihale kararı iptal edildi. Buralar mezbaha alanı olduğu için Silivri Belediyesinin mülkiyetinden İBB'ye geçti. Buraya mezbaha dışında çivi çakamazsın arkadaşım. Sen çiftçiyi, hayvancıyı hiç mi düşünmüyorsun? Bir süre önce Tarım Bakanımızın Başdanışmanı, Et Balık Kurumumuzun Genel Müdürü ile görüştük. Hayvan pazarımızın yanına bir mezbaha, hemen onun yanı başına da 5.000 metrekarelik kapalı bir soğuk hava et depolama tesisi inşa edilecek. Çok kısa süre içerisinde bu projenin lansmanını yapacağız. Ayrıca alım garantili hayvancılık modeli üzerine çalışıyoruz. Göreceksiniz bu çalışmalar hayata geçtiğinde Silivri’deki hayvan varlığı en az 5 kat artacak. Ben buradan da herkesin duyması için bir kez daha söylüyorum; kim hayvancı için mezbaha yapılmasına engel oluyorsa bunu başaramayacak. Bu kardeşiniz o mezbahayı, o et deposunu günün sonunda sizlerle beraber yapacak." ifadelerini kullandı.