Silivri Ertuğrul Gazi Ortaokulu Öğrencileri Kabataş'ta LGS Motivasyonu Sağladı!
Silivri Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nun 7. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) motivasyonu ve farkındalığı sağlamak amacıyla Kabataş Erkek Lisesi'ni ziyaret etti. Bu gezi, öğrencilere sınav sürecine yönelik önemli bilgiler edinme fırsatı sundu.
Kabataş Erkek Lisesi'nde okuyan öğrenciler, LGS'ye nasıl hazırlandıklarını, dikkat edilmesi gereken hususları ve okulları hakkında detaylı bilgiler paylaşarak Silivrili öğrencilere rehberlik ettiler. Misafirperverlikleriyle dikkat çeken Kabataş Erkek Lisesi ailesine, gezinin organizasyonunda emeği geçen öğretmenlere ve geziye katılan öğrencilere teşekkür edildi.
Bu anlamlı ziyaret, Silivri Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencilerinin sınav sürecine daha bilinçli ve motive bir şekilde hazırlanmasına katkı sağladı.