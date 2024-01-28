Başkentte beklenen kar yağışının tadını minikler çıkardı

Yarıyıl tatiline giren öğrenciler, aileleriyle geldikleri Elmadağ Kayak Merkezinde karın tadını çıkardı.

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde, yılın ilk kar yağışının ardından 7’den 70’e herkes Elmadağ Kayak Merkezinde buluştu. 2 aylık gecikmenin ardından ülke genelinde etkili olan kar yağışı, gece saatlerinden itibaren Ankara’da da etkisini gösterdi. Kar yağışı ile birlikte Ankara’nın yanı başındaki Elmadağ Kayak Merkezinde yoğunluk yaşandı. Ellerine kızaklarını alan çocukların yanı sıra her yaştan vatandaş doyasıya eğlendi. Her yaştan vatandaşın bulunduğu kayak merkezinde en çok minikler eğlendi. Ellerine kızaklarını alan minikler, sabahın ilk saatlerinden itibaren karın tadını çıkarmaya başladı. Gönüllerince eğlenen vatandaşlar dron ile havadan görüntülendi. Yarıyıl tatilinde böyle bir aktivite yaptığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Nehir Heper, karın istediği yükseklikte olmadığı için üzgün olduğunu belirterek, “Kar yağmadığı için çok mutsuzum. Çok fazla yağmadı o yüzden istediğim gibi kayamıyorum. Okulum açılmadan kar yağarsa buraya tekrar gelmek istiyorum. Minik Nehir’in babası Ziya Heper ise kızının eğlenmesi için ara tatil dönemini fırsat bilip buraya geldiklerini ifade ederek, “Kar da yağınca kayak yapmaya karar verdik ama yeterince kar yok. O yüzden kayarken arada taşlara takılıyoruz ama yine de çok eğlenceli. Geçen yıl kar daha fazlaydı o yüzden daha rahat ve güzeldi. Geçen yıl bu yıla göre daha kalabalıktı ancak belki ilerleyen saatlerde daha fazla insan gelebilir. Önümüzdeki haftalarda daha fazla kar yağarsa kızımı mutlu etmek için gelmeye çalışacağım” şeklinde konuştu.

“Yaşadığımız yerde kar yağmadığı için burada olmaktan mutluyum”

Ara tatil dönemini kayak yaparak değerlendirmek Nil Doğausta ise, “Yaşadığımız yerde kar yağmadığı için burada olmaktan mutluyum. Geçtiğimiz hafta sınav haftasıydı. Sınavlarım stresli geçti, şimdi de ara tatil geldiği için buraya eğlenmeye geldik. Burada olduğum için mutluyum” dedi.

Sevda Özkan ise şehir dışından Ankara’ya aile ziyaretine geldiklerini ifade ederek, “İstanbul’dan geliyoruz, hem kar tatili hem aile ziyareti için geldik. Şansımıza kar da yağdı güzelce eğleniyoruz” diye konuştu.