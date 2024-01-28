Trendyol 1. Lig: Bandırmaspor: 6 - Giresunspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Giresunspor'u 6-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Bandırmaspor evinde karşılaştığı Giresunspor’u 6-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
11. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası için topla buluşan Navarone Foor meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmetullah Berişbek, Şahin Dik tarafından yere düşürüldü. Hakem Oğuzhan Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Djitte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-0
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emirhan Aydoğan uzaktan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
43. dakikada ceza sahası için yapılan ortada topu aşan Djitte sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 4-0
80. dakikada Metehan Mimaroğlu sol kanattan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0
90+1. dakika Sokou ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-0
Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Gökmen Baltacı, Kemal Mavi
Bandırmaspor: Akın Alkan, Moussa Djitte (Badji dk. 81), Emirhan Aydoğan (Mehmet Özcan dk. 63), Cebio Soukou, Marc Jozefzoon (Metehan Mimaroğlu dk. 63), Rahmetullah Berişbek, Navarone Foor (Doğan Can Davas dk. 63), Levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Edson Andre Sitoe dk. 75)
Yedekler: Ioannis Gkelios, Erdem Çakal Tarla, Emre Batuhan Adıgüzel, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Giresunspor: Erkan Anapa, Fatih Yılmaz, Talha Ülvan, Mert Han Kurt (Ali Emirhan Akçay dk. 46), Şahin Dik (Ahmet Lütfü Kara dk. 67), Ertuğrul Şenlikoğlu, Muhammet Turhan (Furkan Arda Kabaca dk. 67), Kasım Alperen Köşker (Şenel Hami Aydemir dk. 82), Mehmet Keskin, Anıl Yiğit Çınar, Faruk Can Genç
Yedekler: Göktan Cörüt, Alperen Duman, Emirhan Şahin, Emre Nizam
Teknik Direktör: Serhat Güller
Goller: Navarone Foor (dk. 11), Moussa Djitte (dk. 28, dk. 43), Emirhan Aydoğan (dk. 39) Metehan Mimaroğlu (dk. 80), Soukou (dk. 90+1) (Bandırmaspor)
Sarı kart: Badji (Bandırmaspor)