Başkentte cumhuriyetin 100. yıl coşkusu sürüyor

Başkentliler, Cumhuriyetin 100. yılını Ankara Büyükşehir Belediyesinin kentin dört bir yanında düzenlediği Cumhuriyet Haftası etkinlikleriyle kutluyor.

Başkentliler, Cumhuriyetin 100 yılını coşkuyla kutlamaya devam ediyor. 100’üncü yıla özel olarak hazırlanan etiketlerin dağıtımı sürerken Ankara’nın cadde ve sokaklarında cumhuriyet marşları yankılanıyor. Kutlamalar çerçevesinde; Cumhuriyet Haftası’nı sevilen şarkılarıyla taçlandıracak Athena ve Güneş ise başkentlilerle buluşacak.

Öte yandan, ABB tarafından binden fazla hazırlanan etiketler; iş makine ve araçları ile taksi, dolmuş, otobüs ve metrolardan sonra gelen yoğun talep üzerine vatandaşlara da dağıtılıyor. Bunun yanı sıra Ankara Kent Orkestrası, Mehter ve bando takımı kentin cadde, sokak, simge mekanlar ile prestij parklarında kutlamalar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi; konser günleri 14.00-20.00 saatleri arasında Kızılay Zafer Çarşısı’ndan Atatürk Orman Çiftliği Doğal Yaşam ve Atatürk Çocukları Parkı’na ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Dönüş ring servisleri ise 20.00-24.00 saatleri arasında konser alanından Zafer Çarşısı önüne olacak.