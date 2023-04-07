Basketbol Turnuvası'ndan 3 kupa ile döndüler
Odak Okulları öğrencileri, ilçemiz Okullar Arası Okul Sporları kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen Basketbol Turnuvası'na katıldı.
Okul takımlarından Küçük Kızlar 2., Küçük Erkekler 2. ve Yıldız Kızlar 3.'lük kupalarını kazanarak okullarına getirmeyi başardı.
Odak Okulları Müdürlüğü, “Tüm takımlar toplamda 3 kupa kazanarak okula büyük gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” paylaşımında bulundu.