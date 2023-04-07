Basketbol Turnuvası'ndan 3 kupa ile döndüler

Odak Okulları öğrencileri, ilçemiz Okullar Arası Okul Sporları kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen Basketbol Turnuvası'na katıldı.

Basketbol Turnuvası'ndan 3 kupa ile döndüler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Okul takımlarından Küçük Kızlar 2., Küçük Erkekler 2. ve Yıldız Kızlar 3.'lük kupalarını kazanarak okullarına getirmeyi başardı.
Odak Okulları Müdürlüğü, “Tüm takımlar toplamda 3 kupa kazanarak okula büyük gurur yaşatmıştır. Öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.” paylaşımında bulundu.

Basketbol Turnuvası'ndan 3 kupa ile döndüler
Basketbol Turnuvası'ndan 3 kupa ile döndüler