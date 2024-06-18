Bayramda iskelelerde yoğunluk yaşandı

Bayramda tatilini ve havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayramda iskelelerde yoğunluk yaşandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bayramda tatilini ve havanın güzel olmasını fırsat bilen İstanbullular iskelelere akın etti. Kadıköy iskelesinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul’da Kurban Bayramı’nda sahiller ve turistik mekanlar doldu taştı. Birçok vatandaş sabahın erken saatlerde gezmeye gitmek için vapur iskelelerine akın etti. Kadıköy’de iskeleye gelen vatandaşlar vapurlarda uzun kuyruklar oluşturdu. Kadıköy iskelesindeki yoğunluk ise dronla havadan görüntülendi.

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