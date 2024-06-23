Bedriye Erbaş'ın 'Kayıp Zamanlar' Resim Sergisi Açılıyor
Silivri Sanat Platformu, yetenekli sanatçı Bedriye Erbaş'ın 'Kayıp Zamanlar' isimli resim sergisini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sergi, 25 Haziran 2024 tarihinde saat 14:00'de Oğuz Aral Sanat Galerisi'nde kapılarını açacak.
Sergi Tarihleri ve Ziyaret Bilgileri:
• Açılış: 25 Haziran 2024, saat 14:00
• Ziyaret Tarihleri: 25-30 Haziran 2024
Sergi Mekanı:
• Oğuz Aral Sanat Galerisi
Silivri Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen bu sergi, Bedriye Erbaş'ın duygu yüklü ve zamanın izlerini taşıyan eserlerini içeriyor. Sanatseverler, sergi boyunca sanatçının eserlerini yakından görme ve inceleme fırsatı bulacak.
Etkinlikle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler, Silivri Belediyesi'nin iletişim hattı olan 444 20 47 numaralı telefonu arayabilirler.