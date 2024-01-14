Belediye yoğun kar yağışında olumsuzlukları önlemeye çalışıyor

Bilecik’in Söğüt ilçesinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Belediye Başkanı İsmet Sever açıklama yaptı.

Bilecik’te etkili olan yoğun kar yağışı Söğüt ilçesini de etkisi altına alırken, ulaşımı olumsuz etkiledi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, tüm ekiplerin ve araçların sahada olduğu bilgisini vererek, "Başlayan kar yağışı sonrası harekete geçen tüm ekiplerimiz ve belediye bünyemize kazandırdığımız araçlarımızla beraber 24 saat boyunca aralıksız olarak girilmedik sokak kalmayacak şekilde kar kürüme, tuzlama ve kurtarma araçlarımızla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. 1 kar kürüme ve tuzlama aracı, 1 grayder, 2 bekoloder, 2 traktör ve 2 tuzlama aracı ile çalışmalarımızı aralıksız sürdüren ekiplerimiz tüm cadde ve ara sokakları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar esnasında gayret gösteren tüm belediye personelime teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.