Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'tan müjde: Yeni dönemde 'Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi' projesi

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni dönemde Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi’ni hayata geçirecek.

Beşiktaş Belediyesi yeni dönemde hayata geçireceği Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksi projesiyle ilçenin ihtiyacını karşılayacak büyük bir merkezi Beşiktaşlılarla buluşturacak. Kompleks kreşten kütüphaneye, jimnastik salonundan otoparka kadar ilçe sakinlerine oldukça geniş bir hizmet verecek. Projeyle ilgili Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “Siz değerli Beşiktaşlılara daha fazla sosyal etkileşim ve aktif yaşam imkanı sunmak için Dikilitaş Spor ve Yaşam Kompleksini hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan, Başkan Akpolat’ın müjdesini verdiği komplekste, spor salonu, kütüphane, 65+ fitness, jimnastik salonu, havuz, yoga pilates salonu, gençlik spor alanı, kreş, öğrenci ortak çalışma alanı, e-spor merkezi, Beltaş Kent Kafe, seminer ve eğitim salonları ve otopark yer alacak.