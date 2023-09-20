Beyoğlu'nda işadamlarının alacak verecek tartışması cinayetle bitti

Beyoğlu’nda bir otomobil bakım servisinin sahibi Suat Beker, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı işadamı arkadaşı Haydar Arıcıoğlu’nu silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan Haydar Arıcıoğlu hayatını kaybederken, Suat Beker polise teslim oldu.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Caddesi’ndeki otomobil servisinde meydana geldi. İddiaya göre, ünlü otomobil servisinin sahibi Suat Beker ile iş yerine gelen Haydar Arıcıoğlu arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Suat Beker silahını çıkararak Arıcıoğlu’na ateş etti. Arıcıoğlu yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Arıcıoğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Suat Beker ise polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.