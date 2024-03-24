Bilecik'te gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ürünler ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirdi.

Bilecik'te gümrük kaçağı olduğu tespit edilen ürünler ele geçirildi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çok sayıda ürün ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından ’Emtia’ kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde Bilecik’in Bozüyük ilçesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen, 14 adet elektronik sigara, 22 adet kablosuz hoparlör, 17 adet akıllı kol saati, 3 adet kulaklık, 2 adet radyo, 16 adet traş makinesi, 46 adet şarjlı lamba, 8 adet el feneri, 1 adet masa üstü şarj standı ve 12 adet bıçak ele geçirildi.

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Konuyla ile ilgili 1 şahsın yakalandığı ve adli işlem başlatıldığı öğrenildi.