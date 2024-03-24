Çevre Bakanlığı'ndan Karesi'ye 2 çöp kamyonu

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyeye 2 adet çöp kamyonu hibe edildiğini müjdeledi. Merkezi yönetim ile belediyelerin uyumlu çalışmasının önemine değinen Başkan Orkan, “Bakanlıklarımızla kurduğumuz olumlu diyaloglar her daim Karesimize hizmet olarak dönüyor” dedi.

Karesi Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek adına araç parkını genişletmeyi sürdürüyor. Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dinçer Orkan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan belediyeye 2 adet çöp kamyonu hibe edildiğini müjdeledi. Hazırda 15 çöp kamyonu bulunan Karesi Belediyesi, kamyon sayısını 17’ye yükseltti. Yerli üretim olan araçlar ise 7 metreküp kapasiteli.

Orkan: “Karesi’nin ihtiyaçlarını biliyoruz”

Karesi Belediyesi’nin kaynaklarını, gelir getirici prpjeler ile vatandaşların huzuru ve mutluluğu için için kullandıklarını, israftan kaçındıklarını söyleyen Başkan Orkan, 5 yıllık süreçte ilçeye önemli proje ve yatırımlar kazandırdıklarını belirtti. Karesi’de 5 yılın ardından hükümet belediyeciliğin tercih değil, ihtiyaç hali olduğunu aktaran Orkan, “Hükümet ve belediye iş bilirliği ciddi icraatlar ortaya koyan bir sistem. Hizmetler için kapılar çalınsın, emekler verilsin, bu hizmetlerde Karesi’ye gelsin. AK Parti siyasi söylem değil, icraat partisidir. Projeler bizim vazgeçilmezimizdir. Karesi’nin ihtiyaçlarını biliyoruz, çözümlerini biliyoruz, Karesililerin ne talep ettiklerini biliyoruz. İnşallah bu talepleri karşılayan projeleri önümüzdeki yıllarda da sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Gerçek belediyeciliği uyguluyoruz”

Gerçek Belediyeciliğin Balıkesir ve Karesi’ye kazandırdıklarına dikkat çeken Başkan Orkan şöyle konuştu:

"Gerçek belediyeciliği uygulayacağız. Gerçek belediyecilik, işte Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğidir. Anlatmaya gerek yok. AK Parti’nin kurulmasını sağlayan belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik, adaletli belediyeciliktir. Herkese hizmet götüren belediyeciliktir, ayrım yapmayan belediyeciliktir. Gerçek belediyecilik, kalkınmacı bir belediyeciliktir, sürekli yatırım üstüne yatırım isteyen, şehrinin güzelleşmesini sağlayan belediyeciliktir, vizyoner belediyeciliktir. Herkese kapısı açık olan belediyeciliktir, erişebilir belediyeciliktir."

“Büyükşehirimiz ile uyum içindeyiz”

Büyükşehir olan Balıkesir’de ilçe belediyelerinin ve Büyükşehir Belediyesi’nin uyumlu çalışmasının önemine de değinen Karesi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dinçer Orkan, “Bugüne kadar Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’la da uyumlu şekilde çalıştık. Başkan Yılmaz ilçemizin eski belediye başkanı olduğu için, Karesi’mizin ihtiyaçlarına da hakim biri. Önümüzdeki dönemde de birlikte çalışmamız ilçemize yapılacak hizmetler açısından da önemli. Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah Karesi’nin geleceği, istikbali için; huzur şehri Karesi olabilmesi için Başkan Yılmaz ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Arzu ettiğimiz uyumu huzurla yaşama ve nihayetinde Karesi’mizi tertemiz pırıl pırıl Balıkesir’in en güzel köşelerinden biri yapma gayretimiz var” dedi.