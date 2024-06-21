Buğday tarlası alev alev yandı
Edirne'de buğday tarlası, çıkan yangında saniyeler içerisinde küle döndü.
Edirne’de buğday tarlası, çıkan yangında saniyeler içerisinde küle döndü.
Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde hasadı bekleyen buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday tarlasını küle çevirdi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.