Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışında çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, Bulgaristan'a sınır olan köylerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de yasa dışı yollarla yurt dışında çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler, Bulgaristan’a sınır olan köylerden kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Vaysal köyü sınırları içerisinde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 10 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

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Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.