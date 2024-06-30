Silivri Belediyesi Ekipleri Daha Temiz, Daha Yeşil ve Daha Güzel Bir Silivri İçin Çalışmalarını Sürdürüyor

Silivri Belediyesi ekipleri, daha temiz, daha yeşil ve daha güzel bir Silivri için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehir genelinde yürütülen temizlik, yeşillendirme ve çevre düzenleme faaliyetleri, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.Belediye ekipleri, park ve bahçelerde düzenli olarak temizlik ve bakım çalışmalarını gerçekleştirirken, yeni yeşil alanlar oluşturarak ilçenin doğal güzelliklerini korumaya özen gösteriyor. Ayrıca, cadde ve sokaklarda yapılan temizlik çalışmaları sayesinde Silivri, daha yaşanabilir bir hale getiriliyor.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Belediye olarak, halkımıza daha temiz, daha yeşil ve daha estetik bir çevre sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Silivri'nin güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak en büyük hedefimizdir" dedi.