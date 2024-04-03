Bursa Gazeteciler Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Olağan Genel Kurulu, Basın Kültür Sarayı Nilüfer sahnesinde yapıldı. Genel Kurula katılanların tamamının oyunu alan Ahmet Emin Yılmaz bir kez daha Vakıf Başkanlığına seçildi.

Genel Kurul açılışında gerçekleşen seçimle Divan Kurulu Başkanlığına Mehmet Ali İnan, üyeliklere Tahsin Ardıç ve Burak Özgün getirildi.

Seçimlere geçilmeden önce üyelere 3 yıllık çalışmaları anlatan Bursa Gazeteciler Sosyal Hizmetler ve Emeklilik Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz, “Vakıf Yönetim Kurulumuz, görevde bulunduğu süre içerisinde üyelerimizin ve toplumun yararına faaliyetlerde bulunmuş, ayrıca Genel Müdürlüğü talepleri doğrultusunda kararlar alarak uygulamıştır.” dedi.

Vakıf Yönetim Kurulu olarak sosyal yardımlara önem verdiklerini ifade eden Yılmaz, çocuğu dünyaya gelen üyelere doğum yardımı, dünya evine giren üyelere evlilik yardımı, birinci derece yakınını kaybeden ihtiyaç sahibi üyelere de vefat yardımı yapıldığını söyledi. Ahmet Emin Yılmaz konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Vakıf Yönetim Kurulumuz, görevde bulunduğu süre içerisinde kurucuları arasında yer aldığımız Nilüfer Akkılıç Kütüphanesi’nin tüm faaliyetlerinde etkin rol aldı. Bu dönemde Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Yarışması’nı sürdürmeye devam ettik. Bursa’ya ilişkin araştırmaları bu yolla destekledik ve Nilüfer Belediyesi, Akkılıç Ailesi, Bursa Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte kentimize Bursa konulu 9 yeni kitap kazandırdık. Kütüphanemizin kitap sayısının yaklaşık 50 bine ulaşarak, gençlerimize, çocuklarımıza ve araştırmacılara kesintisiz hizmet vermesine destek olduk. Araştırma kültürünün desteklenip, teşvik edilmesini amacıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımıza destek olan siz değerli üyelerimize ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti’ne içtenlikle teşekkür ediyorum.”

Ahmet Emin Yılmaz’ın konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bilanço okunarak oya sunuldu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurulda daha sonra 2024 - 2027 dönemi yöneticileri şu şekilde belirlendi;

Onursal Başkan: Mahmut Demirtaş - Bursa Valisi

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Ahmet Emin Yılmaz, Mehmet Nuri Kolaylı, Fuat Kars, İhsan Altıkardeş

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Gerçeksi, Celil İnce, Hakan Işıkkent, Hacı Tonak

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Tahsin Ardıç, Murat Kuter, Teoman Alper

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: İsmet Acar, Sinan Tunç, Sedef Işıkkent