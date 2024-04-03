Burhaniye ilçesinde, Hakkarili İsmet Mollaosmanoğlu lavaş ekmeğini sevdirdi. 10 yıldan beri Burhaniye’ de oturan Mollaoslanoğlu, bir süre fırıncılık yaptıktan sonra şimdi de lavaş ekmeği üretimine başladı.

Bahçelevler Mahallesinde iki hafta önce üretime başlayan İsmet Mollaosmanoğlu, Burhaniyelilerin lavaş ekmeğini sevdiğini söyledi. Hakkari’den geldiğini anlatan İsmet Mollaoslanoğlu, “Biz 10 yıldır Burhaniye de hizmet yapıyoruz. 3-5 gün önce de bu tezgahı açtık. Burhaniyelilerinde bu ekmeği sevdiğini bildiğimiz için Bahçelievlerde potansiyelin olduğunu fark ettik. Bahçelievlere böyle bir hizmet sunalım dedik. İnşallah, halkımızın da tercihi ile bu işi yürütürüz. Burhaniyeliler lavaş ekmeğini sevdi” dedi. Çalışanlardan Kader İlhan da, “Bu kültürü buraya da aşılamamız lazım.. Bu lezzeti buraya getirmemiz lazım. Burhaniyelilerle buluşturmamız lazım. Çok güzel bir şey. Elimizden geleni yapacağız. Sağlıklı sıhhatle Burhaniyelilerinde bu lezzeti tadacağını umuyorum” diye konuştu.