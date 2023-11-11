BUSMEK'te lezzet buluşması

Bursa’nın sanat ve mesleki eğitim alanında en önemli markası olan BUSMEK, mutfaktaki yeteneklerini geliştirmek ve yeni lezzetler keşfetmek isteyenleri, aşçılık ve pastacılık atölyelerinde buluşturdu. Yeni Karaman Kurs Merkezi’nin yenilenen mutfağında yapılan atölyelere katılan kursiyerler, lezzet yolculuğunun püf noktalarını öğrendi.

Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklamaya devam ediyor. Planlı eğitimlerin yanında düzenlendiği atölye çalışmalarıyla da vatandaşlara yeni ufuklar açan BUSMEK, yoğun ilgi gören yemek ve pasta alanlarındaki branşların eğitiminin verildiği Yeni Karaman Kurs Merkezi’nin mutfağını sil baştan yeniledi. Daha profesyonel hale gelen mutfaktaki eğitimler, aşçılık ve pastacılık alanındaki atölye çalışmalarıyla başladı.

Aşçılık ve Pastacılık olarak ikiye ayrılan atölye çalışmalarında, birçok farklı branşta birer günlük eğitimler gerçekleştirildi. Aşçılık sınıflarında; Pratik Pizza Yapımı, Gaziantep Mutfağı, Taze Makarna Yapımı, Bursa Mutfağı, Suşi Yapımı, Zeytinyağlılar ve Mezeler, Bursa Sokak Lezzetleri başlıkları işlendi. Pastacılık sınıfında ise; Yaş Pasta Yapımı, Sütlü Tatlılar, Fransız Tatlılar, Çikolata Butiği ve Popüler Kurabiyeler ile mutfakta hünerler sergilendi ve püf noktaları öğrenildi.